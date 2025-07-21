Частный дом в подмосковной Ивантеевке загорелся после падения обломков БПЛА

Дроны ВСУ попытались атаковать Московскую область 21 июля. В результате падения фрагментов БПЛА загорелся частный дом. Об этом уведомил в Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.
По его сведениям, после атаки ВСУ никто не пострадал. Жильцу дома удалось эвакуироваться. Губернатор уточнил, что мужчину осмотрели медработники.
«В Ивантеевке (городской округ Пушкино) после падения обломков сбитого беспилотника загорелся частный дом на улице Басова. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал Андрей Воробьев.
Днем 21 июля средства ПВО сбили 19 БПЛА над российскими регионами. В том числе, пять дронов ликвидированы над Московским регионом. Кроме того, беспилотники сбиты над Брянской, Орловской, Калужской и Смоленской областями.