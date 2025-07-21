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В Москве пресекли деятельность ОПГ, легализовавшей тысячи мигрантов

Сотрудники ФСБ при поддержке бойцов ОМОН «Авангард» Росгвардии пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной легализацией мигрантов в Москве.

Сотрудники ФСБ при поддержке бойцов ОМОН «Авангард» Росгвардии пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной легализацией мигрантов в Москве. По данным ведомства, злоумышленники изготовили поддельные документы для более чем тысячи иностранных граждан, получив доход свыше двух миллионов рублей.

В ходе операции задержаны четверо уроженцев Азербайджана (имеющие российское гражданство) в возрасте от 34 до 62 лет. Они производили фальшивые миграционные карты и фиктивные патенты, позволявшие иностранцам находиться и работать в России.

Правоохранители также ликвидировали две подпольные лаборатории, изъяв оборудование, базы данных клиентов, поддельные печати и паспорта граждан Центральной Азии.

Все участники ОПГ признаны виновными и приговорены к срокам от 2 до 5 лет колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что мигрантам начали массово отказывать в проезде на территорию России по одной причине.