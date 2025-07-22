В Гомеле автомобиль насмерть сбил пешехода

21 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле в результате ДТП погиб пешеход. Об этом БЕЛТА сообщили в ГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Сегодня около 22:30 на ул. Добрушской областного центра 32-летний водитель, управляя автомобилем «Мерседес-Бенц», совершил наезд на неустановленного пешехода, который, по предварительной информации, двигался посередине проезжей части дороги и не был обозначен световозвращающими элементами. От полученных травм мужчина скончался.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. -0-