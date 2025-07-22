В Москве подростки жестоко избили и раздели подростка, снимая все на видео

В Москве группа подростков совершила жестокое нападение на 17-летнего жителя Измайлово, которого они обвинили в долге. Парня раздели догола, избили и заставили изваляться в земле, снимая происходящее на камеру. Об этом стало известно в понедельник, 21 июля.
По информации, предоставленной Коллегией адвокатов «Колотушкин, Миклашевская и Партнеры», представляющей интересы пострадавшего, «суд» над подростком устроили представители группировки, которые ранее уже издевались над молодыми людьми в Измайлово. Роль «судьи» исполнила девушка, которая постановила «наказать» парня.
Жертву били кулаками, ногами, ветками, разбили лицо и унижали на камеру. Пострадавшего заставляли ложиться ягодицами вверх и били палкой, а также принуждали развести ягодицы, чтобы унизить с помощью ветки. По данным источников, сумма претензий составляла семь тысяч рублей, однако знакомые с ситуацией утверждают, что долг был сфабрикован бандой.
Пострадавший находится в «Детской городской клинической больнице святого Владимира» с различными травмами. Основными участниками избиения называют Расула Р. и Радика И., проживающих в Гольяново.
В коллегии адвокатов отметили, что видео, опубликованное Telegram-каналом «Осторожно, новости» — лишь малая часть 25-минутной записи издевательств, на которой запечатлены многочисленные и жестокие удары.
12 июля толпа подростков избила на детской площадке в Уфе брата и сестру, страдающих аутизмом. Сведения о происшествии были опубликованы в городских сообществах в социальных сетях. По их данным, группа детей и подростков в возрасте от восьми до 15 лет сбросила мальчика с горки, подвергла девочку агрессивному вращению на карусели и издевалась над их собакой. В результате брат и сестра получили травмы.