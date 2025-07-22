Суд рассмотрит дело о хищении денег у Ларисы Долиной

Предварительное судебное заседание назначено на 22 июля в 15.00.
На скамье подсудимых четверо фигурантов: Артур Каменецкий, Андрей Основа, Анжела Цырульникова и Дмитрий Леонтьев. Всем предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере. Ранее Каменецкий и Леонтьев признали вину, сообщала прокуратура Москвы.
По данным МВД, мошенники нанесли певице Ларисе Долиной ущерб на сумму более 200 миллионов рублей.
Дело было возбуждено в день обращения заявительницы, в течение суток задержали 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову — предполагаемую пособницу аферистов, она находится в СИЗО.
По информации прокуратуры Москвы, телефонные аферисты «обрабатывали» Долину с апреля по июль и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру личные сбережения и средства от продажи квартиры в центре столицы.
Каменецкий, по данным прокуратуры, привлек жителя Йошкар-Олы Дмитрия Леонтьева, также уже арестованного, давал ему указания, а на его карту Долина 21 июня перевела 10 миллионов рублей.
В конце декабря был арестован четвёртый соучастник Андрей Основа. Прокуратура столицы сообщала в своём Telegram-канале, что «20-летний житель Тольятти Самарской области по указанию соучастников оформил на свое имя банковскую карту и передал ее соучастникам». После поступления ему на карту денег 3 апреля молодой человек приехал в Пермь, сказал сотрудникам банка, что это перевод от его матери и забрал наличными 2,7 миллиона рублей, которые перевел соучастникам. Мужчине предъявлено обвинение по статье о мошенничестве.
В январе суд Йошкар-Олы удовлетворил иск к фигурантам, они должны будут выплатить 69 миллионов рублей.
Сама же Долина подала в Хамовнический суд Москвы иск о признании сделки по продаже квартиры недействительной, который впоследствии выиграла и вернула себе квартиру. Покупательница Полина Лурье не согласилась с решением суда и обжаловала его.