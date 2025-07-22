Число погибших в сирийской Эс-Сувейде возросло за сутки на 146

В понедельник силы внутренней безопасности провели операцию по эвакуации жителей города Эс-Сувейда, удерживаемых местными отрядами самообороны в качестве заложников. Всего на автобусах были вывезены около 1,5 тысячи человек. По данным общеарабской газеты Asharq al-Awsat («Аш-Шарк аль-Аусат»), общее число беженцев, покинувших южную провинцию из-за межобщинного конфликта, достигло 128 тысяч. Большинство из них переместились в районы вокруг Дамаска и Дераа.