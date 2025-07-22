Ричмонд
+28°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число погибших в сирийской Эс-Сувейде возросло за сутки на 146

С момента начала вооружённых столкновений 13 июля в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии число погибших достигло 1 265 человек, сообщает новостной портал Elnashra («Ан-Нашра») со ссылкой на медицинские источники.

С момента начала вооружённых столкновений 13 июля в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии число погибших достигло 1 265 человек, сообщает новостной портал Elnashra («Ан-Нашра») со ссылкой на медицинские источники. За последние сутки количество жертв увеличилось на 146.

Наибольшие потери понесли друзские отряды самообороны — число погибших среди них выросло с 427 до 505 человек. Число погибших среди мирных жителей осталось без изменений и составляет 298 человек.

Специальные подразделения МВД и Минобороны, направленные из Дамаска для восстановления порядка в южных районах, потеряли 54 военнослужащих: за сутки их число возросло с 354 до 408. В проправительственных формированиях арабских племён количество погибших увеличилось с 21 до 35 ополченцев. Ранее в результате израильских авиаударов погибли 19 сотрудников сил внутренней безопасности.

19 июля президент Сирии Ахмед аш-Шараа объявил о введении режима прекращения огня в Эс-Сувейде на переходный период согласно плану урегулирования, разработанному при участии международных посредников. Однако уже 20 июля к северу от административного центра провинции возобновились перестрелки между друзами и бедуинами, из-за чего не состоялся запланированный обмен пленными в местечке Умм-Зейтун.

В понедельник силы внутренней безопасности провели операцию по эвакуации жителей города Эс-Сувейда, удерживаемых местными отрядами самообороны в качестве заложников. Всего на автобусах были вывезены около 1,5 тысячи человек. По данным общеарабской газеты Asharq al-Awsat («Аш-Шарк аль-Аусат»), общее число беженцев, покинувших южную провинцию из-за межобщинного конфликта, достигло 128 тысяч. Большинство из них переместились в районы вокруг Дамаска и Дераа.