Звезда «Декстера» Малкольм Уорнер утонул у берегов Коста-Рики в 54 года

Малкольм Уорнер родился в Нью-Джерси, после чего переехал в Лос-Анджелес вместе с матерью. Его актерская карьера началась в 2002 году с участия в сериале «Иеремия». Широкую известность Уорнеру принесла роль Тео в популярном ситкоме «Шоу Косби». Также в его фильмографии значатся роли в проектах «Декстер», «Американская история ужасов», «Форс-мажоры» и других фильмах и сериалах.