Стоимость бани Тимура Иванова оказалась дороже конфискованного дома

Следователи в новом уголовном деле против бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова подозревают, что он получил взятку в виде строительства бани и котельной для своей бывшей супруги. Эти объекты были возведены по просьбе признанного виновным совладельца компании «Олимпситистрой» Александра Фомина в обмен на покровительство бизнесмена. По информации ТАСС, правоохранительные органы оценили размер взятки почти в 56 миллионов рублей.