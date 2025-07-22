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Стоимость бани Тимура Иванова оказалась дороже конфискованного дома

Следователи в новом уголовном деле против бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова подозревают, что он получил взятку в виде строительства бани и котельной для своей бывшей супруги.

Следователи в новом уголовном деле против бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова подозревают, что он получил взятку в виде строительства бани и котельной для своей бывшей супруги. Эти объекты были возведены по просьбе признанного виновным совладельца компании «Олимпситистрой» Александра Фомина в обмен на покровительство бизнесмена. По информации ТАСС, правоохранительные органы оценили размер взятки почти в 56 миллионов рублей.

«Фомин дал чистосердечное признание во время допроса и рассказал, что баня и котельная были построены для бывшей жены Иванова в обмен на его покровительство», — сообщил источник агентства. Следствие квалифицировало действия бизнесмена как дачу взятки в особо крупном размере (статья 291 УК РФ), сумма которой составляет около 56 миллионов рублей.

При этом обвинение в получении взятки (статья 290 УК РФ) в отношении Тимура Иванова пока не предъявлено.