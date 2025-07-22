Дептранс: ДТП затруднило движение на 72-м километре МКАД

Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы сообщил о дорожно-транспортном происшествии (ДТП), произошедшем на внешней стороне 72 километра МКАД (после съезда № 71).
На месте происшествия работают оперативные службы города. Обстоятельства ДТП и информация о возможных пострадавших уточняются. Движение в районе аварии затруднено на протяжении одного километра. Водителям рекомендуется выбирать альтернативные маршруты объезда, говорится в сообщении.
20 июля массовое ДТП произошло на внутренней стороне 45-го километра МКАД после пересечения с Ленинским проспектом. Движение транспорта в районе аварии оказалось затруднено на 3,7 километра.
19 июля на внешней стороне Третьего транспортного кольца, на Хорошевской эстакаде, произошло столкновение нескольких автомобилей.