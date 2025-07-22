Дептранс: ДТП затруднило движение на 72-м километре МКАД

На месте происшествия работают оперативные службы города. Обстоятельства ДТП и информация о возможных пострадавших уточняются. Движение в районе аварии затруднено на протяжении одного километра. Водителям рекомендуется выбирать альтернативные маршруты объезда, говорится в сообщении.