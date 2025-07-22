Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В омской гостинице 16-летняя школьница тайно родила и убила младенца

В Омске возбуждено уголовное дело по факту убийства новорожденного ребенка, тело которого было обнаружено в мусорной корзине одного из номеров гостиницы «Надежда». Об этом в понедельник, 21 июля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

В Омске возбуждено уголовное дело по факту убийства новорожденного ребенка, тело которого было обнаружено в мусорной корзине одного из номеров гостиницы «Надежда». Об этом в понедельник, 21 июля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Младенца родила 16-летняя школьница, скрывавшая беременность от родных и не состоявшая на учете у врачей.

17 июля девушка заселилась в гостиницу вместе с 37-летним знакомым. Мужчина покинул номер утром следующего дня, а школьница — во второй половине дня.

После выселения девочки, администратор зашла в номер для уборки и обнаружила следы крови повсюду: на постели, на полу, окровавленную простынь в раковине. В мусорном пакете был найден черный пакет с телом младенца.

Судмедэкспертиза установила, что ребенок погиб от механической асфиксии, то есть был задушен. Мать ребенка нашли, она находится под подпиской о невыезде, говорится в сообщении.

25 июня женщина в Свердловской области разозлилась на плач новорожденной дочери и отшвырнула ее на диван — девочка умерла. Правоохранители задержали мать ребенка.