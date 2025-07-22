В омской гостинице 16-летняя школьница тайно родила и убила младенца

В Омске возбуждено уголовное дело по факту убийства новорожденного ребенка, тело которого было обнаружено в мусорной корзине одного из номеров гостиницы «Надежда». Об этом в понедельник, 21 июля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.