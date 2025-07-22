В Кабардино-Балкарии селевой поток перекрыл дорогу в часть Тырныауза

В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии сошёл селевой поток и повредил опору моста, из-за чего пришлось закрыть движение на федеральной автодороге. Об этом информирует пресс-служба МЧС Кабардино-Балкарии.
«В результате схода селевого потока по селепропускному лотку реки Герхожан-Суу в г. Тырныаузе Эльбрусского района, произошло повреждение опоры моста по федеральной автодороге “Прохладный-Баксан-Эльбрус”. Произошел вынос селевой массы в районе поврежденного моста», — сказано в релизе.
В МЧС уточнили что жилые дома на момент получения информации в зону селя не попадают.
Подробнее о том, что происходит в зоне схода селя в Кабардино-Балкарии, читайте здесь на KP.RU.
Тем временем проливные дожди, обрушившиеся на Южную Корею на этой неделе, привели к тяжелым последствиям на большей части территории страны. Сообщается о четырех погибших.
Также сообщалось, что на Камчатке вечером 20 июля была зафиксирована серия подземных толчков магнитудой от 5,3 до 7,2. О последствиях землетрясения рассказывают очевидцы здесь на KP.RU.