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В Кабардино-Балкарии селевой поток перекрыл дорогу в часть Тырныауза

Селевой поток повредил опору моста на федеральной дороге в Кабардино-Балкарии.

Источник: Комсомольская правда

В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии сошёл селевой поток и повредил опору моста, из-за чего пришлось закрыть движение на федеральной автодороге. Об этом информирует пресс-служба МЧС Кабардино-Балкарии.

«В результате схода селевого потока по селепропускному лотку реки Герхожан-Суу в г. Тырныаузе Эльбрусского района, произошло повреждение опоры моста по федеральной автодороге “Прохладный-Баксан-Эльбрус”. Произошел вынос селевой массы в районе поврежденного моста», — сказано в релизе.

В МЧС уточнили что жилые дома на момент получения информации в зону селя не попадают.

Подробнее о том, что происходит в зоне схода селя в Кабардино-Балкарии, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем проливные дожди, обрушившиеся на Южную Корею на этой неделе, привели к тяжелым последствиям на большей части территории страны. Сообщается о четырех погибших.

Также сообщалось, что на Камчатке вечером 20 июля была зафиксирована серия подземных толчков магнитудой от 5,3 до 7,2. О последствиях землетрясения рассказывают очевидцы здесь на KP.RU.