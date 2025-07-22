Bloomberg: новый скандал на Украине грозит Зеленскому лишением поддержки Запада

«Масштабные рейды в Независимом антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) вызвали обеспокоенность у союзников Киева», — говорится в публикации Bloomberg. В материале уточняется, что в настоящее время посольства ряда европейских государств активно мониторят ситуацию и ожидают от украинских властей разъяснений относительно дальнейших действий. По мнению агентства, новые задержания вызывают вопросы относительно готовности Киева продолжать борьбу с коррупцией, особенно на фоне попыток президента Владимира Зеленского заручиться поддержкой Запада в условиях конфликта с Россией.