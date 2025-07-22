Bloomberg: новый скандал на Украине грозит Зеленскому лишением поддержки Запада

Силовики Украины проводят обыски у детективов НАБУ.
Западные страны выразили обеспокоенность после проведения масштабных рейдов в Независимом антикоррупционном бюро Украины (НАБУ), сообщает агентство Bloomberg. По данным агентства, западные союзники внимательно следят за развитием ситуации вокруг обысков и задержаний в антикоррупционном ведомстве.
«Масштабные рейды в Независимом антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) вызвали обеспокоенность у союзников Киева», — говорится в публикации Bloomberg. В материале уточняется, что в настоящее время посольства ряда европейских государств активно мониторят ситуацию и ожидают от украинских властей разъяснений относительно дальнейших действий. По мнению агентства, новые задержания вызывают вопросы относительно готовности Киева продолжать борьбу с коррупцией, особенно на фоне попыток президента Владимира Зеленского заручиться поддержкой Запада в условиях конфликта с Россией.
Bloomberg также напоминает, что НАБУ было создано десять лет назад на средства западных партнеров Украины. С момента основания бюро неоднократно сталкивалось с сопротивлением со стороны киевских властей при расследовании коррупционных дел. На этом фоне действия СБУ, проводящей обыски у сотрудников НАБУ, вызывают дополнительное напряжение среди иностранных союзников.
Ранее украинский портал «Страна.ua» сообщил о серии обысков, которые сотрудники Службы безопасности Украины провели у детективов НАБУ в различных регионах страны. По данным портала, отдельным сотрудникам бюро предъявлены подозрения в государственной измене и коррупции. Представители НАБУ подтвердили факт обысков и заявили, что следственные мероприятия прошли без судебного постановления. Позднее СБУ официально объявила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений бюро Руслана Магамедрасулова, напоминает RT.