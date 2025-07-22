В Эльбрусском районе остановили движение из-за селя

В городе Тырныауз Эльбрусского района Кабардино-Балкарии движение по автодороге приостановлено из-за схода селевого потока, сообщили в районной администрации. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил, что вечером в понедельник в Тырныаузе из-за сильных осадков через селепропускной лоток реки Герхожан-Суу спустился селевой поток. При этом жилые дома и социально значимые объекты не пострадали. Он добавил, что на месте происшествия работают подразделения МЧС России и экстренные службы, все системы жизнеобеспечения функционируют в обычном режиме. В ближайшие дни в регионе прогнозируются сильные дожди, возможен подъем уровня воды в реках, а в горах сохраняется угроза схода селей.
По информации РИА Новости, ветер вызвал отключение электроэнергии в двух районах Кабардино-Балкарии.
В сообщении отмечается: «В результате дождя в Тырныаузе сошел селевой поток, из-за чего автомобильное движение в районе Герхожан временно остановлено».
В городе действует система оповещения, ситуация контролируется. Администрация призывает жителей оставаться дома и следить за обновлениями.
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