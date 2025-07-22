В Эльбрусском районе остановили движение из-за селя

Ранее глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил, что вечером в понедельник в Тырныаузе из-за сильных осадков через селепропускной лоток реки Герхожан-Суу спустился селевой поток. При этом жилые дома и социально значимые объекты не пострадали. Он добавил, что на месте происшествия работают подразделения МЧС России и экстренные службы, все системы жизнеобеспечения функционируют в обычном режиме. В ближайшие дни в регионе прогнозируются сильные дожди, возможен подъем уровня воды в реках, а в горах сохраняется угроза схода селей.