В Дагестане блогера обвинили в пропаганде терроризма

До этого прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении блогера Арега Щепихина. Блогер обвиняется в совершении деяний, подпадающих под статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающие ответственность за «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих» и «Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности, отношения к религии, совершенные публично, в том числе с использованием сети “Интернет”, а также с применением насилия или с угрозой его применения».