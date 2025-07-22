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Сход селевого потока повредил мост на федеральной трассе в Кабардино-Балкарии

В результате схода селевого потока по руслу реки Герхожан-Суу в городе Тырныаузе (Эльбрусский район Кабардино-Балкарии) произошло повреждение опоры моста на федеральной автодороге А-158 «Прохладный — Баксан — Эльбрус». Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, селевая масса частично разрушила конструкцию и вынесла обломки в прилегающую территорию.

Источник: Life.ru

Сход селевого потока повредил мост в Кабардино-Балкарии. Видео © Telegram г. п. Тырныауз | местная администрация.

Движение на данном участке автодороги полностью перекрыто в обоих направлениях до завершения оценки масштабов повреждений. Спасательные службы проводят осмотр конструкции для определения степени её повреждения и дальнейших восстановительных работ. В районе объявлен режим ЧС.

Ранее сообщалось, что в Наро-Фоминском районе Московской области из-за дождей обрушился мост. Бетонную конструкцию размыло ночью, она рухнула. Life.ru публиковал видео с места.