Режим ЧС объявлен в Тырныаузе, где сошел сель

В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии в городе Тырныауз введён режим чрезвычайной ситуации из-за схода селевого потока, сообщили в городской администрации. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее глава КБР Казбек Коков рассказал, что вечером в понедельник из-за сильных дождей через селепропускной лоток реки Герхожан-Суу прошёл селевой поток. При этом жилые дома и социально значимые объекты остались неповреждёнными.
Позднее Главное управление МЧС по региону сообщило о повреждении опоры моста на федеральной автодороге «Прохладный-Баксан-Эльбрус» вследствие схода селя, а также о выносе селевых масс в районе моста. Движение на этом участке дороги перекрыто в обоих направлениях, при этом организован объезд. Водителей призвали воздержаться от поездок по данному маршруту.
«Уважаемые жители! В районе введён режим ЧС. Просим сохранять спокойствие и не покидать дома без крайней необходимости», — говорится в официальном сообщении.