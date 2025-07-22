Режим ЧС объявлен в Тырныаузе, где сошел сель

Позднее Главное управление МЧС по региону сообщило о повреждении опоры моста на федеральной автодороге «Прохладный-Баксан-Эльбрус» вследствие схода селя, а также о выносе селевых масс в районе моста. Движение на этом участке дороги перекрыто в обоих направлениях, при этом организован объезд. Водителей призвали воздержаться от поездок по данному маршруту.