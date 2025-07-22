Израильские военные задержали двух сотрудников ВОЗ в Газе

Израильские военные задержали двух сотрудников Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Газе, что серьёзно сказалось на работе организации в этом районе. Как сообщается в официальной публикации ВОЗ в соцсети X*, солдаты вошли в здание, где проживали сотрудники, вынудив женщин и детей эвакуироваться пешком в направлении Аль-Маваси, несмотря на продолжающиеся боевые действия.
Согласно заявлению, мужчины — сотрудники ВОЗ и члены их семей — были задержаны, подвергнуты обыску, допросам и физическому досмотру, находясь под угрозой оружия. Двое работников организации и двое их родственников были арестованы, трое впоследствии освобождены, но один сотрудник по-прежнему остаётся под стражей.
ВОЗ также отметила, что новое распоряжение об эвакуации затронуло несколько её объектов в анклаве, что существенно ослабило возможности для оказания медицинской помощи. Организация подчёркивает, что нынешняя ситуация ставит под угрозу устойчивость и без того разрушенной системы здравоохранения, делая выживание более чем двух миллионов жителей Газы ещё менее реальным.
Ранее советник канцелярии премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман заявил, что совместный призыв ряда стран к немедленному прекращению войны в секторе Газа и восстановлению гуманитарных поставок является односторонним и подрывающим мирные усилия.