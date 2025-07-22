Израильские военные задержали двух сотрудников ВОЗ в Газе

ВОЗ также отметила, что новое распоряжение об эвакуации затронуло несколько её объектов в анклаве, что существенно ослабило возможности для оказания медицинской помощи. Организация подчёркивает, что нынешняя ситуация ставит под угрозу устойчивость и без того разрушенной системы здравоохранения, делая выживание более чем двух миллионов жителей Газы ещё менее реальным.