ТАСС: Киев сознательно задержал эвакуацию из Запорожской области

«Обстановка в приграничных районах Запорожской области сейчас весьма напряженная, так как Киев, как и прежде, объявил эвакуацию районов слишком поздно, и сейчас жители рискуют оказаться в зоне активных боевых действий», — сообщил представитель силовых структур, передает ТАСС. По его словам, украинские власти боятся общественного резонанса, так как объявить эвакуацию заранее значит признать, что Россия успешно выполняет свои цели на этом участке.