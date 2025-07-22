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Во Владивостоке проректора вуза подозревают в превышении полномочий

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело против проректора по административно-хозяйственной работе местного вуза.

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело против проректора по административно-хозяйственной работе местного вуза. Чиновник подозревается в том, что в 2024 году подписал акты приемки невыполненных работ по монтажу противопожарных систем, нанеся учебному заведению ущерб свыше 3,3 млн рублей.

Как сообщает СУ СК РФ по Приморскому краю, с мая по декабрь фигурант из корыстных побуждений принимал работы, которые фактически не проводились. Следователи провели обыски в его кабинете и жилье.

Обвинение предъявлено по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий).

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