Во Владивостоке проректора вуза подозревают в превышении полномочий

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело против проректора по административно-хозяйственной работе местного вуза. Чиновник подозревается в том, что в 2024 году подписал акты приемки невыполненных работ по монтажу противопожарных систем, нанеся учебному заведению ущерб свыше 3,3 млн рублей.
Как сообщает СУ СК РФ по Приморскому краю, с мая по декабрь фигурант из корыстных побуждений принимал работы, которые фактически не проводились. Следователи провели обыски в его кабинете и жилье.
Обвинение предъявлено по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий).
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