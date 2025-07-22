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Израиль ответил на призыв 25 стран прекратить войну в Газе

Советник канцелярии премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман заявил, что совместный призыв ряда стран к немедленному прекращению войны в секторе Газа и возобновлению гуманитарных поставок является несправедливым и вредным. Об этом Гендельман написал в своем telegram-канале. Документ подписали главы 25 внешнеполитических ведомств.

В Израиле назвали призыв к прекращению войны в Газе вредным.

Советник канцелярии премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман заявил, что совместный призыв ряда стран к немедленному прекращению войны в секторе Газа и возобновлению гуманитарных поставок является несправедливым и вредным. Об этом Гендельман написал в своем telegram-канале. Документ подписали главы 25 внешнеполитических ведомств.

«Совместное заявление, в котором нет ни одного слова давления на ХАМАС, — не только несправедливо, но и вредно. Оно подрывает переговорный процесс, укрепляя в ХАМАС ощущение безнаказанности и поощряя дальнейшее затягивание войны», — отметил Гендельман.

Чиновник подчеркнул, что Израиль уважает усилия международного сообщества, направленные на прекращение конфликта и освобождение заложников. Однако, по его мнению, нынешний призыв группы стран не способствует урегулированию ситуации и лишь передает ХАМАС ошибочный сигнал. Гендельман считает, что такие инициативы не помогают переговорному процессу и могут привести к затяжному конфликту в регионе.

Ранее министры иностранных дел 25 государств, а также комиссар Европейского союза по вопросам равенства, готовности и управления кризисными ситуациями Хаджа Лахбиб обратились к Израилю с требованием прекратить военные действия в секторе Газа и обеспечить допуск гуманитарной помощи в регион. Соответствующее заявление было подписано руководителями внешнеполитических ведомств 25 стран, среди которых Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Дания, Исландия, Италия, Канада и другие.

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