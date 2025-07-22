СК проверяет проректора вуза во Владивостоке из-за многомиллионного ущерба

По версии следствия, с мая по декабрь 2024 года подозреваемый подписал акты о приемке фактически не выполненных работ по монтажу автоматической установки сигнализации и систем оповещения. В результате вузу был причинен ущерб на сумму более 3,3 млн рублей, сообщили в СК.