СК проверяет проректора вуза во Владивостоке из-за многомиллионного ущерба

По версии следствия, с мая по декабрь 2024 года подозреваемый подписал акты о приемке фактически не выполненных работ по монтажу автоматической установки сигнализации и систем оповещения. В результате вузу был причинен ущерб на сумму более 3,3 млн рублей, сообщили в СК.
Возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.
По данным «Коммерсанта», речь идет о проректоре Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета (Дальрыбвтуз) Игоре Садове. Издание отмечает, что следователи провели обыски у фигуранта дома и на рабочем месте.