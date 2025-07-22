В Хабаровском крае водитель Honda умер за рулём и въехал в две машины

Авария произошла вечером 21 июля во дворе дома № 23/А на улице Ленина. Автомобиль Honda Fit Shuttle, за рулём которого находился 41-летний местный житель, съехал с проезжей части, задел две припаркованные машины и врезался в угол жилого дома. Предварительно известно, что мужчине стало плохо в момент движения, из-за чего он потерял контроль над управлением.