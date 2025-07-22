В Хабаровском крае водитель Honda умер за рулём и въехал в две машины

В посёлке Солнечный водитель скончался за рулём, после чего врезался в припаркованные авто и здание. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Хабаровского края.
Авария произошла вечером 21 июля во дворе дома № 23/А на улице Ленина. Автомобиль Honda Fit Shuttle, за рулём которого находился 41-летний местный житель, съехал с проезжей части, задел две припаркованные машины и врезался в угол жилого дома. Предварительно известно, что мужчине стало плохо в момент движения, из-за чего он потерял контроль над управлением.
Пострадавшего экстренно доставили в больницу, однако врачам оставалось лишь констатировать его смерть. Причину гибели мужчины установит судебно-медицинская экспертиза.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Все обстоятельства аварии уточняются.