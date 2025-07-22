Адвоката Pussy Riot Захватова заочно арестовали по делу о содействии терроризму

Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана на срок 2 месяца. Как ранее сообщали в правоохранительных органах, уголовное дело против Захватова возбуждено в связи с подозрением в помощи в сборе средств на приобретение витаминов для бойцов украинского батальона «Азов»*.