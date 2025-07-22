В омском парке нашли тело Станислава Мацелевича

Мацелевич был известен как «король обнала»: следствие считало, что он вместе с подельниками создал 48 фиктивных фирм и «заработал» свыше 207 млн рублей. В 2020 году его приговорили к пяти годам колонии за растрату активов страховой компании, а в 2021-м добавили ещё семь лет за обналичку 9 млрд. С учётом почти шести с половиной лет в СИЗО и колонии бизнесмена освободили досрочно в начале 2022-го. Тогда же суд обязал его вернуть почти 1,3 млрд рублей.