Блогер Чаринский будет заочно судим за фейки об армии и оправдание терроризма

В Южный окружной военный суд направлено уголовное дело против блогера Арслана Мирзаева, известного как Али Чаринский. Прокуратура Дагестана утвердила обвинительное заключение. Судебный процесс будет проходить заочно, так как обвиняемый находится за пределами России.
Мирзаеву вменяют распространение в интернете заведомо ложной информации о действиях российской армии в Буче и Мариуполе, а также оправдание и пропаганду терроризма.
Блогеру заочно предъявлены обвинения по статьям о распространении фейков об армии (ч. 1 ст. 207.3 УК РФ) и оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Ему грозит до семи лет лишения свободы. По версии следствия, он публиковал материалы, содержащие ложные сведения о действиях российских военных, и высказывания, поддерживающие идеологию терроризма, об этом говорится на сайте прокуратуры по республике Дагестана.
Сотрудники ФСБ России задержали в Москве уроженца Шадринска (Курганская область) за публичные призывы к совершению террористической и экстремистской деятельности. Сообщается, что мужчина призывал к насильственному свержению власти путем революционного переворота.