Блогер Чаринский будет заочно судим за фейки об армии и оправдание терроризма

Блогеру заочно предъявлены обвинения по статьям о распространении фейков об армии (ч. 1 ст. 207.3 УК РФ) и оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Ему грозит до семи лет лишения свободы. По версии следствия, он публиковал материалы, содержащие ложные сведения о действиях российских военных, и высказывания, поддерживающие идеологию терроризма, об этом говорится на сайте прокуратуры по республике Дагестана.