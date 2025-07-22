После освобождения города Курахово на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) местные жители рассказали о преступлениях бывшего украинского мэра Романа Падуна. По их словам, украинский градоначальник платил иностранным наемникам за обстрелы гражданского населения, чтобы потом обвинить в этом российскую армию.