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Мэр Курахово Падун платил деньги наемникам за атаки по мирному населению

После освобождения города Курахово на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) местные жители рассказали о преступлениях бывшего украинского мэра Романа Падуна. По их словам, украинский градоначальник платил иностранным наемникам за обстрелы гражданского населения, чтобы потом обвинить в этом российскую армию.

Наемники за деньги украинского мэра обстреливали мирных жителей Курахово.

После освобождения города Курахово на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) местные жители рассказали о преступлениях бывшего украинского мэра Романа Падуна. По их словам, украинский градоначальник платил иностранным наемникам за обстрелы гражданского населения, чтобы потом обвинить в этом российскую армию.

«Обстрелы начинались, когда люди возвращались с работы. Это организовывал мэр — приезжал, платил наемникам, а потом заявлял, что стреляли россияне», — сообщил РИА Новости житель города Денис.

По информации местных жителей, Падун преследовал две цели: вынудить население покинуть город и получить деньги на восстановление разрушенных зданий. Также мэр приказал спилить тополя в центре города, которые служили жителям укрытием от украинских беспилотников.

В настоящее время местонахождение бывшего мэра неизвестно. Жители надеются, что он предстанет перед судом за свои преступления.

Ранее один из беженцев заявил о темнокожих наемниках в Курахово. Город был освобожден 6 января 2025 года. Это крупнейший населенный пункт в юго-западной части Донбасса, который имеет стратегическое оперативное значение.