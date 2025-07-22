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В Красноярске подросток на электросамокате нарушил ПДД и угодил под машину (видео)

Вечером 21 июля в красноярской Ветлужанке в районе дома № 6 по улице Мирошниченко произошло ДТП с участием несовершеннолетнего водителя прокатного электросамоката.

По информации ГАИ, 15-летний мальчик, не спешившись с СИМ, пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на неустановленный сигнал светофора. В этот момент на него наехал 22-летний водитель автомобиля «Тойота», который двигался со стороны улицы Гусарова в направлении улицы Елены Стасовой.

В результате ДТП подросток получил травмы и был доставлен в больницу для дальнейшего обследования.

Сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства случившегося. В ходе проведения проверки будет установлено, как у несовершеннолетнего появился доступ к арендованному самокату.