В Красноярске подросток на электросамокате нарушил ПДД и угодил под машину (видео)

По информации ГАИ, 15-летний мальчик, не спешившись с СИМ, пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на неустановленный сигнал светофора. В этот момент на него наехал 22-летний водитель автомобиля «Тойота», который двигался со стороны улицы Гусарова в направлении улицы Елены Стасовой.
В результате ДТП подросток получил травмы и был доставлен в больницу для дальнейшего обследования.
Сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства случившегося. В ходе проведения проверки будет установлено, как у несовершеннолетнего появился доступ к арендованному самокату.