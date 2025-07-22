В Красноярске подросток на электросамокате нарушил ПДД и угодил под машину (видео)

По информации ГАИ, 15-летний мальчик, не спешившись с СИМ, пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на неустановленный сигнал светофора. В этот момент на него наехал 22-летний водитель автомобиля «Тойота», который двигался со стороны улицы Гусарова в направлении улицы Елены Стасовой.