В Новосибирске осудили мужчину за подготовку теракта и помощь участникам атаки в «Крокус Сити Холле»

Ахмадалиеву назначено наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых трёх лет в тюрьме, а также штраф в размере 50 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в силу — осуждённый и его адвокат намерены его обжаловать.