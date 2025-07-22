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В Новосибирске осудили мужчину за подготовку теракта и помощь участникам атаки в «Крокус Сити Холле»

Помогавший террористам из «Крокуса» получил 14 лет колонии в Новосибирске.

Источник: Сиб.фм

Второй Восточный окружной военный суд приговорил Баходурджона Ахмадалиева к 14 годам лишения свободы за попытку совершения теракта в Новосибирске. Он также помогал фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Ахмадалиеву назначено наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых трёх лет в тюрьме, а также штраф в размере 50 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в силу — осуждённый и его адвокат намерены его обжаловать.

По данным правоохранителей, Ахмадалиев приобрёл билеты для Далерджона Мирзоева* и ещё одного участника теракта 22 марта в «Крокус Сити Холле».

Мужчину признали виновным по статьям о незаконном хранении взрывных устройств и приготовлении к террористическому акту. В материалах дела указано, что он приобрёл самодельное взрывное устройство и хранил его с целью организации теракта в Новосибирске на почве религиозной ненависти и вражды.

Взрывное устройство было найдено 23 марта при досмотре автомобиля такси, где Ахмадалиев работал водителем. Оно было доставлено в общественное место в Железнодорожном районе. Также у него изъяли экстремистскую религиозную литературу.

Преступление не было доведено до конца — действия Ахмадалиева были пресечены сотрудниками УФСБ.

Напомним, что по делу о теракте в «Крокусе» мигранта из Новосибирска Мирзоева* примут участие 150 потерпевших.

* — внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.