Глава СК заинтересовался делом с падением дерева на мужчину в Новосибирске

Глава СК Александр Бастрыкин заинтересовался делом с падением дерева на мужчину в Новосибирске. Все произошло во дворе многоэтажки. Там ветка старого дерева упала на машину, а на следующий день оставшаяся часть рухнула на владельца автомобиля. Мужчине понадобилась медицинская помощь. Также в результате инцидента была повреждена линия электропередач, что привело к отключению электричества в домах на несколько дней. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета.
Ранее жители просили управляющую компанию убрать аварийные деревья, но реакция не последовала.
Следственный комитет по Новосибирской области проводит проверку по данному факту. Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования и результатах. Контроль за выполнением поручения ведется в центральном аппарате ведомства.