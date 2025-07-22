Глава СК заинтересовался делом с падением дерева на мужчину в Новосибирске

Глава СК Александр Бастрыкин заинтересовался делом с падением дерева на мужчину в Новосибирске. Все произошло во дворе многоэтажки. Там ветка старого дерева упала на машину, а на следующий день оставшаяся часть рухнула на владельца автомобиля. Мужчине понадобилась медицинская помощь. Также в результате инцидента была повреждена линия электропередач, что привело к отключению электричества в домах на несколько дней. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета.