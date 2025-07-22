Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на девушку в Новосибирске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по факту нападения на несовершеннолетнюю девушку в Новосибирске. Инцидент произошёл в ночь на 20 июля и вызвал широкий резонанс после публикаций в социальных сетях.