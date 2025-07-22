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Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на девушку в Новосибирске

Молодой человек ударил 17-летнюю девушку по лицу за отказ познакомиться.

Источник: Om1 Новосибирск

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по факту нападения на несовершеннолетнюю девушку в Новосибирске. Инцидент произошёл в ночь на 20 июля и вызвал широкий резонанс после публикаций в социальных сетях.

По данным следствия, группа молодых людей подошла к компании несовершеннолетних девушек. Один из парней начал вести себя агрессивно и, получив отказ в знакомстве, ударил девушку по лицу.

На данный момент проводится доследственная проверка по статье 213 УК РФ — «Хулиганство». Руководитель СУ СК России по Новосибирской области Евгений Долгалёв получил поручение возбудить уголовное дело и доложить о ходе и результатах работы.