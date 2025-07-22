Двухлетний ребенок умер после нападения ос

Двухлетний мальчик скончался в Таиланде после того, как его ужалили более 60 ос, сообщает портал Thaiger.
Трагедия произошла 19 июля в провинции Накхонратчасима. Мальчик по имени Акин вместе с друзьями катался на велосипедах возле школы, когда на них внезапно набросился рой ос.
Отец попытался защитить сына, прикрыв его своим телом, и быстро доставил ребёнка в больницу. Однако вечером того же дня мальчик умер — яды насекомых вызвали у него острую почечную и сердечную недостаточность.
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