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Двухлетний ребенок умер после нападения ос

Двухлетний мальчик скончался в Таиланде после того, как его ужалили более 60 ос, сообщает портал Thaiger.

Двухлетний мальчик скончался в Таиланде после того, как его ужалили более 60 ос, сообщает портал Thaiger.

Трагедия произошла 19 июля в провинции Накхонратчасима. Мальчик по имени Акин вместе с друзьями катался на велосипедах возле школы, когда на них внезапно набросился рой ос.

Отец попытался защитить сына, прикрыв его своим телом, и быстро доставил ребёнка в больницу. Однако вечером того же дня мальчик умер — яды насекомых вызвали у него острую почечную и сердечную недостаточность.

Ранее в Москве первоклассников во время прогулки атаковали насекомые.