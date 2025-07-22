Суд не отпустил из СИЗО бросившего ребенка об пол в Шереметьево мужчину

Московский областной суд подтвердил законность ареста Владимира Витикова, который в аэропорту «Шереметьево» бросил ребёнка об пол, говорится в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
«Судебное решение оставлено без изменений», — отмечается в материалах.
Таким образом, мужчина останется под стражей до 24 августа.
Ранее во время рассмотрения меры пресечения в Химкинском городском суде адвокат просила направить Витикова на медицинское освидетельствование вместо содержания в СИЗО. Защита утверждала, что на допросе он вел себя неадекватно и его показания не могут служить основанием для уголовного дела, так как он якобы не осознавал происходящее.
По словам следователя, присутствовавшего в суде, Витиков признал свою вину и выразил раскаяние.
По данным Следственного комитета, 23 июня мужчина, находясь в зоне прилёта аэропорта под воздействием наркотиков, схватил двухлетнего ребёнка и с силой бросил его на пол. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, Витиков прибыл рейсом из Каира.
В региональном минздраве сообщили, что пострадавший мальчик в стабильно тяжёлом состоянии был доставлен в Центр имени Рошаля.
11 июля Министерство здравоохранения Московской области объявило о выписке ребёнка из больницы. Мальчик провёл в центре 19 дней, из них 10 — в коме. Отмечается, что он самостоятельно ест и пьёт, активно передвигается, играет с игрушками и постепенно начинает говорить. Впереди — дальнейшая реабилитация, сообщили в Telegram-канале минздрава региона.