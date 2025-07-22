Суд не отпустил из СИЗО бросившего ребенка об пол в Шереметьево мужчину

Ранее во время рассмотрения меры пресечения в Химкинском городском суде адвокат просила направить Витикова на медицинское освидетельствование вместо содержания в СИЗО. Защита утверждала, что на допросе он вел себя неадекватно и его показания не могут служить основанием для уголовного дела, так как он якобы не осознавал происходящее.