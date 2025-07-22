«Преступление века»: Трамп жестко прошелся по Обаме за слова о влиянии РФ на выборы

«Обама сам придумал этот фейк “Россия, Россия, Россия”», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Он добавил, что к распространению этого фейка причастны также бывший президент США Джо Байден и экс-кандидат в президенты Хиллари Клинтон. Трамп подчеркнул, что располагает неоспоримыми доказательствами и назвал произошедшее «преступлением века».