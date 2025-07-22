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«Преступление века»: Трамп жестко прошелся по Обаме за слова о влиянии РФ на выборы

Президент США Дональд Трамп вновь выдвинул обвинения в адрес бывшего главы Штатов Барака Обамы, заявив, что тот «придумал» утверждения о якобы вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Об этом американский лидер написал в соцсетях.

Трамп отметил, что в создании фейка участвовали Клинтон и Байден.

Президент США Дональд Трамп вновь выдвинул обвинения в адрес бывшего главы Штатов Барака Обамы, заявив, что тот «придумал» утверждения о якобы вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Об этом американский лидер написал в соцсетях.

«Обама сам придумал этот фейк “Россия, Россия, Россия”», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Он добавил, что к распространению этого фейка причастны также бывший президент США Джо Байден и экс-кандидат в президенты Хиллари Клинтон. Трамп подчеркнул, что располагает неоспоримыми доказательствами и назвал произошедшее «преступлением века».

Обвинения во вмешательстве России в выборы 2016 года стали причиной масштабного политического скандала в США, получившего название «Рашагейт». После выборов американские спецслужбы заявили о возможном сговоре Дональда Трампа с Москвой, однако расследование спецпрокурора Роберта Мюллера не подтвердило наличие такого сговора. Сама Россия также неоднократно опровергала эту информацию.

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