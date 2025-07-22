В Забайкальском крае злоумышленник похитил более 14 млн рублей у ж/д предприятия

«Обвиняемый в период с апреля по октябрь 2021 года приобретал детали для якобы ремонта железнодорожного подвижного состава, которые перепродавал иным лицам. В результате он похитил у предприятия более 14 млн рублей», — рассказали в ведомстве.
Уточняется, что фигурант являлся заместителем директора коммерческой организации. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») в отношении него было направлено в Ингодинский районный суд Читы для рассмотрения по существу.
Днем ранее в Великих Луках задержали подозреваемого в краже из магазина девяти упаковок сыра. Уточняется, что спустя несколько минут после того как персонал магазина нажал на тревожную кнопку, на место прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. По факту хищения проводится проверка.