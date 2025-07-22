На Западе заявили, что Трамп ищет способ выйти из конфликта на Украине

«К сожалению, господин Трамп, похоже, больше заинтересован в том, чтобы выйти из украинского кризиса, как в дипломатическом, так и в военном плане», — рассказал Болтон для статьи Wall Street Journal. Он отметил, что решение президента США подчеркивает обеспокоенность низкими оборонными расходами страны и ее экономической готовностью к увеличению военного производства.