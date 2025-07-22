Очень большая акула плавает возле Токаревского маяка во Владивостоке

Огромная акула заметна рядом с Токаревским маяком во Владивостоке. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash и публикует видео.
Местные жители увидели крупный плавник — напоминающий тот самый из знаменитого фильма «Челюсти» — неподалёку от популярного туристического места, куда ежедневно приезжают сотни и даже тысячи гостей.
По предварительным данным, тревогу вызвала не обычная сельдевая, ведь часть тела, выглядывающая из воды, чёрного цвета, а не серого. Точный вид акулы не сообщается.
17 июля в Приморье в водах у турбаз заметили трехметровую акулу.