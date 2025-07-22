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Очень большая акула плавает возле Токаревского маяка во Владивостоке

Огромная акула заметна рядом с Токаревским маяком во Владивостоке.

Огромная акула заметна рядом с Токаревским маяком во Владивостоке. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash и публикует видео.

Местные жители увидели крупный плавник — напоминающий тот самый из знаменитого фильма «Челюсти» — неподалёку от популярного туристического места, куда ежедневно приезжают сотни и даже тысячи гостей.

По предварительным данным, тревогу вызвала не обычная сельдевая, ведь часть тела, выглядывающая из воды, чёрного цвета, а не серого. Точный вид акулы не сообщается.

17 июля в Приморье в водах у турбаз заметили трехметровую акулу.