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Жителей Татарстана предупредили о риске атаки дронов

На территории Татарстана введен режим угрозы атаки беспилотников. Информация об этом появилась в приложении МЧС России.

В Татарстане объявили режим «Беспилотная опасность».

На территории Татарстана введен режим угрозы атаки беспилотников. Информация об этом появилась в приложении МЧС России.

«Внимание! На территории Республики Татарстан объявлен режим “Беспилотная опасность”, — говорится в уведомлении.

Сегодня ночь в Тульской области так же был введен режим опасности из-за угрозы БПЛА, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Жителей призвали сохранять спокойствие и не подходить к окнам, передает «Царьград».

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