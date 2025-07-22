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Новое обвинение против Тимура Иванова связано со взяткой в виде бани

Обвинение в получении взятки самому Иванову следствием пока не предъявлено.

Источник: Аргументы и факты

Следственные органы в рамках нового эпизода дела, касающегося бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова, полагают, что он получил взятку от одного из совладельцев компании «Олимпситистрой» Александра Фомина.

По версии следствия, последнему оказывали покровительство в обмен на строительство бани и котельной для бывшей супруги чиновника.

По информации ТАСС со ссылкой на правоохранителей, сумма взятки оценивается в почти 56 миллионов рублей. Фомин, как сообщается, дал признательные показания.

При этом самому Иванову официально обвинение по статье о взяточничестве пока не предъявлено. Ранее стало известно, что в рамках возбужденного весной дела готовятся новые обвинения, касающиеся и других эпизодов.

Один из них связан с контрактом между агрокомплексом «Русское село» и одной из российских розничных сетей — речь идет о поставках консервированных овощей. Как установило следствие, в качестве еще одной формы вознаграждения Иванову выступил безналичный займ свыше 122 миллионов рублей, предоставленный тульской фирмой «Проопт» аграрной компании, связанной с предпринимателем Сергеем Бородиным.

Ранее стало известно, что Следственный комитет РФ собирается предъявить бывшему замглавы Минобороны РФ Тимуру Иванову два новых обвинения.