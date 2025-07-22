Новое обвинение против Тимура Иванова связано со взяткой в виде бани

Один из них связан с контрактом между агрокомплексом «Русское село» и одной из российских розничных сетей — речь идет о поставках консервированных овощей. Как установило следствие, в качестве еще одной формы вознаграждения Иванову выступил безналичный займ свыше 122 миллионов рублей, предоставленный тульской фирмой «Проопт» аграрной компании, связанной с предпринимателем Сергеем Бородиным.