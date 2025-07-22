В Омской области устранены нарушения в содержании железнодорожной инфраструктуры

Омская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта региональной дирекцией по энергообеспечению, входящей в структуру филиала ОАО «РЖД».
В ходе проверки были выявлены серьезные нарушения: в апреле 2025 года из-за ненадлежащего содержания контактных сетей на участке железной дороги Мариановка — Москаленки произошло возгорание электрооборудования. Огонь также перекинулся на сухую растительность, расположенную рядом с селом Пикетное.
По результатам проверки транспортная прокуратура внесла представление начальнику дирекции по энергообеспечению с требованием устранить выявленные нарушения. После рассмотрения представления были разработаны и реализованы мероприятия, направленные на повышение надежности работы устройств электроснабжения. Кроме того, должностное лицо, ответственное за состояние оборудования, было привлечено к дисциплинарной ответственности. Ситуация находится под контролем надзорного ведомства.
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