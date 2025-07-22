В Омской области устранены нарушения в содержании железнодорожной инфраструктуры

По результатам проверки транспортная прокуратура внесла представление начальнику дирекции по энергообеспечению с требованием устранить выявленные нарушения. После рассмотрения представления были разработаны и реализованы мероприятия, направленные на повышение надежности работы устройств электроснабжения. Кроме того, должностное лицо, ответственное за состояние оборудования, было привлечено к дисциплинарной ответственности. Ситуация находится под контролем надзорного ведомства.