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Жители Ростовской области проснулись ночью от громких звуков

Ночью в городе Батайск Ростовской области были зафиксированы звуки взрывов. Об этом сообщили местные жители.

Местные жители почувствовали тряску окон.

Ночью в городе Батайск Ростовской области были зафиксированы звуки взрывов. Об этом сообщили местные жители.

«Не менее пяти хлопков 22 июля услышали батайчане», — написал один из ростовских каналов. Уточняется, что около 4:30 утра в городе были слышны громкие звуки, от которых затряслись окна и сработали сигнализации на автомобилях.

Наиболее сильно шум ощущался в западных районах. Официальной информации по пока нет, однако местные жители сообщают о нескольких хлопках и звуке сирены. Предположительно, они связаны с работой системы ПВО.

Ночью, 22 июля, в Татарстане и Тульской области введен режим опасности из-за угрозы атаки беспилотников. Жителям советуют сохранять спокойствие и не подходить к окнам.

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