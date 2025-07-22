Психиатр Шуров: у избитой в Дубае модели Ковальчук может развиться ПТСР

Молодой человек и его друзья, по рассказу Ковальчук, начали издеваться над ней и даже забрали паспорт. Девушка смогла выбежать из отеля и спрятаться в соседней постройке. Что произошло после этого — она не помнит, но предполагает, что ее сильно ударили или избили.