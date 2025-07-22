Психиатр Шуров: у избитой в Дубае модели Ковальчук может развиться ПТСР

После сильного избиения человек может впасть в депрессию или получить посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), все зависит от психики конкретного пострадавшего, сообщил в беседе с aif.ru врач-психиатр Василий Шуров.
Таким образом он прокомментировал ситуацию 20-летней украинской модели Марии Ковальчук, которую нашли изувеченной весной этого года в Дубае.
«После такого разные состояния могут быть. Через некоторое время может развиться ПТСР, если человек пережил угрозу жизни. Или может начаться депрессия. Но Ковальчук на видео достаточно ровно себя ведет, сосредоточена на выздоровлении. На самом деле, у всех по-разному психика реагирует — некоторые люди вообще бойцы, нормально живут дальше», — отметил психиатр.
Напомним, видео, о котором упомянул психиатр, является отрывком из интервью девушки журналистке Ксении Собчак. Модель, сидя в инвалидном кресле, рассказала, как приехала к подругам в Дубай и познакомилась с парнем, в номер отеля к которому позже пришла жить.
Молодой человек и его друзья, по рассказу Ковальчук, начали издеваться над ней и даже забрали паспорт. Девушка смогла выбежать из отеля и спрятаться в соседней постройке. Что произошло после этого — она не помнит, но предполагает, что ее сильно ударили или избили.
Ранее мать Ковальчук рассказала, что девушка перенесла 12 операций, подняться с кровати ей удается только с помощью медперсонала.