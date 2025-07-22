Суд оставил 75-летнего бывшего прокурора Приморья в СИЗО

По версии следствия, с 2017 года по апрель 2022 года участники ОПС, в состав которого входил и экс-прокурор, похитили у АО «Восточная верфь» свыше 13 млн руб., большая часть которых пошла на оплату труда экипажа катамарана «Улисс». Помимо этого, считает следствие, путем обмана участники группы пытались похитить у миноритарного акционера и гендиректора верфи Игоря Мирошниченко акции на сумму более 2,2 млн руб. Кроме того, участникам предполагаемого ОПС вменяют в вину легализацию незаконно приобретенного имущества на сумму более 46 млн руб. Защита настаивает на абсурдности обвинения.