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Коллеги рассказали, как в Таиланде погиб артист балета Дмитриев

Трагедия произошла в Бангкоке в ночь с субботы на воскресенье.

Источник: Аргументы и факты

Стало известно, при каких обстоятельствах погиб российский артист балета Михаил Дмитриев в Таиланде. Об этом aif.ru рассказал директор Государственного театра оперы и балета имени Д. К. Сивцева — Суорун Омоллоона Владислав Левочкин.

Ранее о том, что Дмитриев погиб в азиатской стране, сообщили в министерстве культуры и духовного развития республики Саха (Якутия). Также отмечалось, что велся сбор средств, чтобы перевезти тело артиста на родину.

«Михаил находился на отдыхе вместе с друзьями. Трагедия произошла в Бангкоке в ночь с субботы на воскресенье. Его сбил автомобиль, когда он возвращался в отель после встречи с земляками», — поделился Левочкин.

По его словам, тело погибшего 26 июля будет отправлено в Якутию.

«Дата панихиды еще не определена. Михаила похоронят в Якутске. Самые близкие родные артиста — его мама и брат», — сказал Левочкин.

Дмитриева он назвал скромным человеком, ответственным профессионалом и талантливым артистом.

«Михаил был занят во всем действующем репертуаре театра, в том числе в спектакле “Сияющий камень”, который получил три “Золотые маски” в этом году. В театре он проработал 14 лет», — подытожил Левочкин.