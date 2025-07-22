ВСУ попытались атаковать предприятие в Самарской области

Российские силы ПВО сбили несколько украинских БПЛА в Самарской области.
Вооруженные силы Украины попытались атаковать промышленное предприятие, расположенное в Самарской области, с использованием беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
«Сегодня утром на территории нашего региона при попытке совершить атаку на одно из промышленных предприятий уничтожены несколько вражеских беспилотных летательных аппаратов», — написал глава области в своем telegram-канале. Он отметил, что пострадавших и разрушений не зафиксировано.
В целях обеспечения безопасности в регионе временно ограничивался доступ к мобильному интернету. Эта мера необходима для эффективного противодействия вражеским дронам, заключил Федорищев.
Сегодня в ночное время в Батайске Ростовской области были слышны звуки взрывов. По словам местных жителей, в городе раздались громкие хлопки, в результате которых задрожали оконные стекла и сработали автомобильные сигнализации.