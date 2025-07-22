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В МЧС заявили, что сход селя в Тырныаузе обошёлся без жертв и пострадавших

В городе Тырныаузе в Кабардино-Балкарии в результате схода селя нет жертв и пострадавших. Об этом сообщил начальник Главного управления МЧС России по КБР Михаил Надежин.

Источник: Life.ru

«Можно сказать точно, что жертв и пострадавших нет», — заявил Надежин.

Жителей призвали воздержаться от поездок в пострадавший район, где продолжается сход сели. Видео © Telegram / Казбек Коков.

Представитель МЧС также призвал жителей и туристов воздержаться от поездок в район Приэльбрусья в течение сегодняшнего и завтрашнего дня до вечера, объясняя это необходимостью обеспечения безопасности.

В то же время глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил о продолжающемся сходе сели в районе происшествия. В Тырныаузе был создан пункт временного размещения для жителей и начал работу оперативный штаб для координации действий по ликвидации последствий.

Ранее Life.ru писал, что в Якутии спасатели МЧС оказывают помощь людям, пострадавшим от паводка. В регионе прошли сильные ливни, которые привели к подтоплению территорий.