В Ростовской области из-за атаки БПЛА произошли возгорания

В посёлке Красный Сад Аксайского района Ростовской области произошло возгорание растительности после падения обломков беспилотника во дворах частных домов. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь.
По его словам, все очаги возгорания были быстро ликвидированы. По предварительным данным, среди населения пострадавших нет.
Он также добавил, что в течение ночи силы ПВО успешно отразили воздушную атаку, сбив вражеские беспилотники в районах Ростова-на-Дону, Миллерово, Донецка и Азовского района.
Ранее сообщалось, всего российские средства противовоздушной обороны за ночь с 20 на 21 июля уничтожили 74 украинских беспилотника самолетного типа.
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