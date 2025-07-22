Чрезвычайная ситуация объявлена в Тырныаузе Кабардино-Балкарии после схода селя

— Просим не поддаваться панике и воздерживаться от выездов без острой необходимости. Жильцы домов вблизи селепропускного лотка и вдоль реки Баксан, будьте особенно бдительны: не подходите к лотку и следите за состоянием окружающей среды, — говорится в сообщении.