Чрезвычайная ситуация объявлена в Тырныаузе Кабардино-Балкарии после схода селя

Режим чрезвычайно ситуации (ЧС) объявили в районе схода селя в городе Тырныауз в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, Об этом во вторник, 22 июля, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Вечером в понедельник, 21 июля, из-за сильных дождей по селепропускному лотку реки Герхожан-Суу сошел селевой поток. Он не затронул жилые дома и важные социальные объекты.
По информации МЧС России, в результате схода селя повреждена опора моста на федеральной автодороге «Прохладный-Баксан-Эльбрус».
— Просим не поддаваться панике и воздерживаться от выездов без острой необходимости. Жильцы домов вблизи селепропускного лотка и вдоль реки Баксан, будьте особенно бдительны: не подходите к лотку и следите за состоянием окружающей среды, — говорится в сообщении.
Ранее в Якутии затопило несколько населенных пунктов в Оймяконском районе. В этом районе из-за паводка ввели режим ЧС. Сотрудники экстренных служб оперативно эвакуируют пенсионеров и детей. Несколько коров забрались на холм, чтобы спастись от наводнения.