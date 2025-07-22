Трава на участках ряда домов в Ростовской области вспыхнула после атаки БПЛА

Дроны ВСУ атаковали Ростовскую область в ночь на 22 июля. В результате пострадали несколько частных территорий в поселке Красный Сад. Такой информацией поделился в Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
По его данным, во дворах загорелась растительность. Пострадавших нет. Возгорания успешно потушили, уточнил врио губернатора. Он добавил, что на местах ЧП работают представители муниципалитета.
«Ночью военные отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Ростове-на-Дону, Миллерово, Донецке и Азовском районе», — уведомил Юрий Слюсарь.
Как KP.RU писал ранее, в поселке Каменоломни загорелась крыша железнодорожного вокзала. Объект получил повреждения после падения обломков украинского дрона, оповестил Юрий Слюсарь.