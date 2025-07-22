За производство контрафактного алкоголя осудили двух жителей Прикамья

По данным следствия, двое мужчин в возрасте 57 и 59 лет закупали крупные партии этилового спирта, которые хранили в гараже в Краснокамске. Впоследствии они перевозили их в Пермь, где у них было организовано подпольное производство контрафактной водки и коньяка. Готовые алкогольные напитки они разливали по пятилитровым бутылкам и продавали.