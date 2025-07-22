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За производство контрафактного алкоголя осудили двух жителей Прикамья

Вынесен приговор.

Источник: ГУ МВД

Жителей Краснокамска осудили за производство контрафактного алкоголя, сообщает пресс-служба МВД Пермского края.

По данным следствия, двое мужчин в возрасте 57 и 59 лет закупали крупные партии этилового спирта, которые хранили в гараже в Краснокамске. Впоследствии они перевозили их в Пермь, где у них было организовано подпольное производство контрафактной водки и коньяка. Готовые алкогольные напитки они разливали по пятилитровым бутылкам и продавали.

«Общее количество изъятой спиртосодержащей продукции составило более 4500 литров», — отметили в пресс-службе.

В отношении мужчин было возбуждено уголовное дело за розничную продажу спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в крупном размере по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ. Свою вину они признали полностью.

Решением суда мужчин приговорили к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Напомним, ранее житель Пермского края посреди ночи разбил окно магазина и украл 17 бутылок вина.