За производство контрафактного алкоголя осудили двух жителей Прикамья

Жителей Краснокамска осудили за производство контрафактного алкоголя, сообщает пресс-служба МВД Пермского края.
По данным следствия, двое мужчин в возрасте 57 и 59 лет закупали крупные партии этилового спирта, которые хранили в гараже в Краснокамске. Впоследствии они перевозили их в Пермь, где у них было организовано подпольное производство контрафактной водки и коньяка. Готовые алкогольные напитки они разливали по пятилитровым бутылкам и продавали.
«Общее количество изъятой спиртосодержащей продукции составило более 4500 литров», — отметили в пресс-службе.
В отношении мужчин было возбуждено уголовное дело за розничную продажу спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в крупном размере по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ. Свою вину они признали полностью.
Решением суда мужчин приговорили к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
Напомним, ранее житель Пермского края посреди ночи разбил окно магазина и украл 17 бутылок вина.