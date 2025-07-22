ПВО сбила дроны ВСУ, пытавшиеся атаковать предприятие в Самарской области

В связи с оперативной обстановкой в области временно вводились ограничения мобильного интернета. Эта необходимая мера помогает нашим военным эффективнее противодействовать вражеским БПЛА.
А вечером 21 июля обломки сбитого украинского БПЛА упали на детский садик в Бердянске. Власти Запорожской области сообщили, что никто из детей и сотрудников не пострадал.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше